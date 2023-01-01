ألف فرنك سويسري إلى دولار ليبيري

تحويل XPF إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xpf
١٬٧٣٦٫٤١ lrd

1.00000 XPF = 1.73641 LRD

Mid-market exchange rate at 03:16
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351618.2660.9229583.20550.8072651.54561.37055
1 SGD0.739864113.51440.68284661.56070.5972661.143531.01402
1 ZAR0.05474650.073995410.05052754.555210.0441950.0846160.0750328
1 EUR1.08351.4644619.7912190.15320.87471.674651.48499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار ليبري
1 XPF1.73641 LRD
5 XPF8.68205 LRD
10 XPF17.36410 LRD
20 XPF34.72820 LRD
50 XPF86.82050 LRD
100 XPF173.64100 LRD
250 XPF434.10250 LRD
500 XPF868.20500 LRD
1000 XPF1736.41000 LRD
2000 XPF3472.82000 LRD
5000 XPF8682.05000 LRD
10000 XPF17364.10000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / فرنك الـ CFP
1 LRD0.57590 XPF
5 LRD2.87950 XPF
10 LRD5.75901 XPF
20 LRD11.51802 XPF
50 LRD28.79505 XPF
100 LRD57.59010 XPF
250 LRD143.97525 XPF
500 LRD287.95050 XPF
1000 LRD575.90100 XPF
2000 LRD1151.80200 XPF
5000 LRD2879.50500 XPF
10000 LRD5759.01000 XPF