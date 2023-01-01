دولار ليبيري إلى روبية موريشية

تحويل LRD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٢٣٣٫٧٧ mur

1.00000 LRD = 0.23377 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:36 UTC
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LRD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0662588.62671.437041.661210.963718.3393
1GBP1.153211.2296102.2041.657191.915711.1113421.1489
1USD0.937850.813273183.121.347751.5580.903817.1998
1INR0.01128330.009784320.012030810.01621450.01874390.01087340.206927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Mauritian Rupee
1 LRD0.23377 MUR
5 LRD1.16885 MUR
10 LRD2.33770 MUR
20 LRD4.67540 MUR
50 LRD11.68850 MUR
100 LRD23.37700 MUR
250 LRD58.44250 MUR
500 LRD116.88500 MUR
1000 LRD233.77000 MUR
2000 LRD467.54000 MUR
5000 LRD1168.85000 MUR
10000 LRD2337.70000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار ليبري
1 MUR4.27772 LRD
5 MUR21.38860 LRD
10 MUR42.77720 LRD
20 MUR85.55440 LRD
50 MUR213.88600 LRD
100 MUR427.77200 LRD
250 MUR1069.43000 LRD
500 MUR2138.86000 LRD
1000 MUR4277.72000 LRD
2000 MUR8555.44000 LRD
5000 MUR21388.60000 LRD
10000 MUR42777.20000 LRD