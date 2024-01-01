Liberya dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile LRD → MUR çevirin

1.000 lrd
243,30 mur

1.00000 LRD = 0.24330 MUR

10:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0737589.16771.45371.65230.94823518.3261
1 GBP1.1694111.25565104.2731.699961.932221.1088721.4307
1 USD0.931350.7964183.04331.353851.538820.8831517.0674
1 INR0.01121480.009590180.012041910.01630290.01853030.01063480.205524

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Liberya dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Mauritius Rupisi
1 LRD0.24330 MUR
5 LRD1.21649 MUR
10 LRD2.43298 MUR
20 LRD4.86596 MUR
50 LRD12.16490 MUR
100 LRD24.32980 MUR
250 LRD60.82450 MUR
500 LRD121.64900 MUR
1000 LRD243.29800 MUR
2000 LRD486.59600 MUR
5000 LRD1216.49000 MUR
10000 LRD2432.98000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Liberya Doları
1 MUR4.11019 LRD
5 MUR20.55095 LRD
10 MUR41.10190 LRD
20 MUR82.20380 LRD
50 MUR205.50950 LRD
100 MUR411.01900 LRD
250 MUR1027.54750 LRD
500 MUR2055.09500 LRD
1000 MUR4110.19000 LRD
2000 MUR8220.38000 LRD
5000 MUR20550.95000 LRD
10000 MUR41101.90000 LRD