5.000 Liberya dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile LRD → MUR çevirin

5.000 lrd
1.193,40 mur

1,000L$ LRD = 0,2387₨ MUR

07:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25280,2528
Düşük0,23870,2367
Ortalama0,24310,2428
Değişim-1.16%-0.96%
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1 LRD → MUR istatistikleri

LRD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2528, en düşük 0,2387 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2431 oldu. LRD → MUR kurundaki değişiklik -1.16 değerindeydi.

LRD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2528, en düşük 0,2367 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2428 oldu. LRD → MUR kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2150,9280,7831,33883,7461,683
1 CAD0,723113,170,6710,5660,96760,5521,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5980,092
1 EUR1,0781,49119,63610,8451,44290,2821,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Mauritius Rupisi
1 LRD0,23868 MUR
5 LRD1,19340 MUR
10 LRD2,38679 MUR
20 LRD4,77358 MUR
50 LRD11,93395 MUR
100 LRD23,86790 MUR
250 LRD59,66975 MUR
500 LRD119,33950 MUR
1000 LRD238,67900 MUR
2000 LRD477,35800 MUR
5000 LRD1.193,39500 MUR
10000 LRD2.386,79000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Liberya Doları
1 MUR4,18972 LRD
5 MUR20,94860 LRD
10 MUR41,89720 LRD
20 MUR83,79440 LRD
50 MUR209,48600 LRD
100 MUR418,97200 LRD
250 MUR1.047,43000 LRD
500 MUR2.094,86000 LRD
1000 MUR4.189,72000 LRD
2000 MUR8.379,44000 LRD
5000 MUR20.948,60000 LRD
10000 MUR41.897,20000 LRD