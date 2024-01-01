10 Mauritius rupisinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile MUR → LRD çevirin

10 mur
41,31 lrd

1,000 MUR = 4,131 LRD

13:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

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Mauritius rupisinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Liberya Doları
1 MUR4,13080 LRD
5 MUR20,65400 LRD
10 MUR41,30800 LRD
20 MUR82,61600 LRD
50 MUR206,54000 LRD
100 MUR413,08000 LRD
250 MUR1.032,70000 LRD
500 MUR2.065,40000 LRD
1000 MUR4.130,80000 LRD
2000 MUR8.261,60000 LRD
5000 MUR20.654,00000 LRD
10000 MUR41.308,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Mauritius Rupisi
1 LRD0,24208 MUR
5 LRD1,21042 MUR
10 LRD2,42084 MUR
20 LRD4,84168 MUR
50 LRD12,10420 MUR
100 LRD24,20840 MUR
250 LRD60,52100 MUR
500 LRD121,04200 MUR
1000 LRD242,08400 MUR
2000 LRD484,16800 MUR
5000 LRD1.210,42000 MUR
10000 LRD2.420,84000 MUR