50 روبية موريشية إلى دولار ليبيري

تحويل MUR إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

50 mur
207.09 lrd

1.00000 MUR = 4.14174 LRD

Mid-market exchange rate at 20:51
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار ليبري
1 MUR4.14174 LRD
5 MUR20.70870 LRD
10 MUR41.41740 LRD
20 MUR82.83480 LRD
50 MUR207.08700 LRD
100 MUR414.17400 LRD
250 MUR1035.43500 LRD
500 MUR2070.87000 LRD
1000 MUR4141.74000 LRD
2000 MUR8283.48000 LRD
5000 MUR20708.70000 LRD
10000 MUR41417.40000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Mauritian Rupee
1 LRD0.24144 MUR
5 LRD1.20722 MUR
10 LRD2.41444 MUR
20 LRD4.82888 MUR
50 LRD12.07220 MUR
100 LRD24.14440 MUR
250 LRD60.36100 MUR
500 LRD120.72200 MUR
1000 LRD241.44400 MUR
2000 LRD482.88800 MUR
5000 LRD1207.22000 MUR
10000 LRD2414.44000 MUR