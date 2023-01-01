دولار ليبيري إلى جنيه مصري

تحويل LRD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
161.78 egp

1.00000 LRD = 0.16178 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:33 UTC
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LRD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437051.661290.9637518.3387
1GBP1.15311.2294102.1881.656861.91541.1112121.1437
1USD0.93780.813405183.121.34771.5580.9038517.1984
1INR0.01128280.009785910.012030810.01621390.01874390.0108740.20691

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / جنيه مصري
1 LRD0.16178 EGP
5 LRD0.80890 EGP
10 LRD1.61780 EGP
20 LRD3.23560 EGP
50 LRD8.08900 EGP
100 LRD16.17800 EGP
250 LRD40.44500 EGP
500 LRD80.89000 EGP
1000 LRD161.78000 EGP
2000 LRD323.56000 EGP
5000 LRD808.90000 EGP
10000 LRD1617.80000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار ليبري
1 EGP6.18123 LRD
5 EGP30.90615 LRD
10 EGP61.81230 LRD
20 EGP123.62460 LRD
50 EGP309.06150 LRD
100 EGP618.12300 LRD
250 EGP1545.30750 LRD
500 EGP3090.61500 LRD
1000 EGP6181.23000 LRD
2000 EGP12362.46000 LRD
5000 EGP30906.15000 LRD
10000 EGP61812.30000 LRD