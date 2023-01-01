دينار كويتي إلى ليو روماني

تحويل KWD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٥٬٠٨٧ ron

1.00000 KWD = 15.08700 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 18:10 UTC
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KWD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066988.69621.436741.660160.9636518.3066
1GBP1.1531411.23025102.2761.656721.914341.1112221.1095
1USD0.93730.812843183.13451.346651.556060.903317.1587
1INR0.01127440.009777440.012028710.01619840.01871730.01086550.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Romanian Leu
1 KWD15.08700 RON
5 KWD75.43500 RON
10 KWD150.87000 RON
20 KWD301.74000 RON
50 KWD754.35000 RON
100 KWD1508.70000 RON
250 KWD3771.75000 RON
500 KWD7543.50000 RON
1000 KWD15087.00000 RON
2000 KWD30174.00000 RON
5000 KWD75435.00000 RON
10000 KWD150870.00000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Kuwaiti Dinar
1 RON0.06628 KWD
5 RON0.33141 KWD
10 RON0.66282 KWD
20 RON1.32564 KWD
50 RON3.31411 KWD
100 RON6.62822 KWD
250 RON16.57055 KWD
500 RON33.14110 KWD
1000 RON66.28220 KWD
2000 RON132.56440 KWD
5000 RON331.41100 KWD
10000 RON662.82200 KWD