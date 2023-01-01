20 ليو روماني إلى دينار كويتي

تحويل RON إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

20 ron
1.334 kwd

1.00000 RON = 0.06669 KWD

Mid-market exchange rate at 14:49
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.0742589.40391.468611.652310.964218.8167
1GBP1.15411.23955103.1611.694591.906561.1126921.7121
1USD0.930850.806744183.22451.36711.538110.897517.5161
1INR0.01118520.009693590.012015710.01642670.01848140.01078410.210468

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Kuwaiti Dinar
1 RON0.06669 KWD
5 RON0.33346 KWD
10 RON0.66692 KWD
20 RON1.33385 KWD
50 RON3.33461 KWD
100 RON6.66923 KWD
250 RON16.67308 KWD
500 RON33.34615 KWD
1000 RON66.69230 KWD
2000 RON133.38460 KWD
5000 RON333.46150 KWD
10000 RON666.92300 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Romanian Leu
1 KWD14.99420 RON
5 KWD74.97100 RON
10 KWD149.94200 RON
20 KWD299.88400 RON
50 KWD749.71000 RON
100 KWD1499.42000 RON
250 KWD3748.55000 RON
500 KWD7497.10000 RON
1000 KWD14994.20000 RON
2000 KWD29988.40000 RON
5000 KWD74971.00000 RON
10000 KWD149942.00000 RON