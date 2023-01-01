ألف ليو روماني إلى دينار كويتي

تحويل RON إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ron
٦٦٫٧١٠ kwd

1.00000 RON = 0.06671 KWD

Mid-market exchange rate at 14:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.074489.4111.468921.652920.9642518.8166
1GBP1.1540711.2399103.1841.695191.907541.1128121.7151
1USD0.930750.806517183.21951.36721.538460.8975517.5136
1INR0.01118430.009691440.012016410.01642880.01848680.01078530.210451

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Kuwaiti Dinar
1 RON0.06671 KWD
5 RON0.33355 KWD
10 RON0.66710 KWD
20 RON1.33420 KWD
50 RON3.33550 KWD
100 RON6.67099 KWD
250 RON16.67748 KWD
500 RON33.35495 KWD
1000 RON66.70990 KWD
2000 RON133.41980 KWD
5000 RON333.54950 KWD
10000 RON667.09900 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Romanian Leu
1 KWD14.99030 RON
5 KWD74.95150 RON
10 KWD149.90300 RON
20 KWD299.80600 RON
50 KWD749.51500 RON
100 KWD1499.03000 RON
250 KWD3747.57500 RON
500 KWD7495.15000 RON
1000 KWD14990.30000 RON
2000 KWD29980.60000 RON
5000 KWD74951.50000 RON
10000 KWD149903.00000 RON