1 دينار كويتي إلى روبية باكستانية
حوّل KWD إلى PKR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى PKR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى PKR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى PKR اليوم
|KWD
|PKR
|1 KWD
|904.39 PKR
|5 KWD
|4,521.97 PKR
|10 KWD
|9,043.93 PKR
|20 KWD
|18,087.86 PKR
|50 KWD
|45,219.65 PKR
|100 KWD
|90,439.30 PKR
|250 KWD
|226,098.25 PKR
|500 KWD
|452,196.50 PKR
|1000 KWD
|904,393 PKR
|2000 KWD
|1,808,786 PKR
|5000 KWD
|4,521,965 PKR
|10000 KWD
|9,043,930 PKR
|PKR
|KWD
|1 PKR
|0.001 KWD
|5 PKR
|0.006 KWD
|10 PKR
|0.011 KWD
|20 PKR
|0.022 KWD
|50 PKR
|0.055 KWD
|100 PKR
|0.111 KWD
|250 PKR
|0.276 KWD
|500 PKR
|0.553 KWD
|1000 PKR
|1.106 KWD
|2000 PKR
|2.211 KWD
|5000 PKR
|5.529 KWD
|10000 PKR
|11.057 KWD