20 روبية باكستانية إلى دينار كويتي

تحويل PKR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

20 pkr
0.022 kwd

1.00000 PKR = 0.00109 KWD

Mid-market exchange rate at 22:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0734589.26541.465531.648540.963418.7306
1GBP1.1528711.2376102.9161.689631.900641.1106821.5949
1USD0.931550.808016183.15751.365251.535740.897517.449
1INR0.01120250.009716690.012025410.01641760.01846790.01079280.209831

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Kuwaiti Dinar
1 PKR0.00109 KWD
5 PKR0.00543 KWD
10 PKR0.01086 KWD
20 PKR0.02172 KWD
50 PKR0.05431 KWD
100 PKR0.10861 KWD
250 PKR0.27153 KWD
500 PKR0.54307 KWD
1000 PKR1.08614 KWD
2000 PKR2.17228 KWD
5000 PKR5.43070 KWD
10000 PKR10.86140 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Pakistani Rupee
1 KWD920.69500 PKR
5 KWD4603.47500 PKR
10 KWD9206.95000 PKR
20 KWD18413.90000 PKR
50 KWD46034.75000 PKR
100 KWD92069.50000 PKR
250 KWD230173.75000 PKR
500 KWD460347.50000 PKR
1000 KWD920695.00000 PKR
2000 KWD1841390.00000 PKR
5000 KWD4603475.00000 PKR
10000 KWD9206950.00000 PKR