5 روبية باكستانية إلى دينار كويتي
تحويل PKR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دينار كويتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Pakistani rupees
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Pakistani Rupee
|1 KWD
|920.69500 PKR
|5 KWD
|4603.47500 PKR
|10 KWD
|9206.95000 PKR
|20 KWD
|18413.90000 PKR
|50 KWD
|46034.75000 PKR
|100 KWD
|92069.50000 PKR
|250 KWD
|230173.75000 PKR
|500 KWD
|460347.50000 PKR
|1000 KWD
|920695.00000 PKR
|2000 KWD
|1841390.00000 PKR
|5000 KWD
|4603475.00000 PKR
|10000 KWD
|9206950.00000 PKR