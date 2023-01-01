دينار كويتي إلى روبية موريشية

تحويل KWD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٤٤٬٦٠٦ mur

1.00000 KWD = 144.60600 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:8 UTC
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KWD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 MUR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0669588.70041.436971.659850.963618.3061
1GBP1.1531411.23045102.2931.657171.91421.1111621.1113
1USD0.93730.812711183.13451.34681.555690.903217.1574
1INR0.01127390.009775850.012028710.01620030.0187130.01086430.206381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mauritian Rupee
1 KWD144.60600 MUR
5 KWD723.03000 MUR
10 KWD1446.06000 MUR
20 KWD2892.12000 MUR
50 KWD7230.30000 MUR
100 KWD14460.60000 MUR
250 KWD36151.50000 MUR
500 KWD72303.00000 MUR
1000 KWD144606.00000 MUR
2000 KWD289212.00000 MUR
5000 KWD723030.00000 MUR
10000 KWD1446060.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Kuwaiti Dinar
1 MUR0.00692 KWD
5 MUR0.03458 KWD
10 MUR0.06915 KWD
20 MUR0.13831 KWD
50 MUR0.34577 KWD
100 MUR0.69153 KWD
250 MUR1.72883 KWD
500 MUR3.45767 KWD
1000 MUR6.91534 KWD
2000 MUR13.83068 KWD
5000 MUR34.57670 KWD
10000 MUR69.15340 KWD