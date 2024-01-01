Kuveyt dinarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → MUR çevirin

1.000 kwd
150.357 mur

1.00000 KWD = 150.35700 MUR

09:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0734589.1331.453181.652480.9482218.3132
1 GBP1.1694711.25535104.2371.699431.93251.1089121.4164
1 USD0.931550.796591183.03411.353751.539410.8833517.0601
1 INR0.01121920.009593540.012043210.01630350.01853950.01063840.205459

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Kuveyt dinarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Mauritius Rupisi
1 KWD150.35700 MUR
5 KWD751.78500 MUR
10 KWD1503.57000 MUR
20 KWD3007.14000 MUR
50 KWD7517.85000 MUR
100 KWD15035.70000 MUR
250 KWD37589.25000 MUR
500 KWD75178.50000 MUR
1000 KWD150357.00000 MUR
2000 KWD300714.00000 MUR
5000 KWD751785.00000 MUR
10000 KWD1503570.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 MUR0.00665 KWD
5 MUR0.03325 KWD
10 MUR0.06651 KWD
20 MUR0.13302 KWD
50 MUR0.33254 KWD
100 MUR0.66508 KWD
250 MUR1.66271 KWD
500 MUR3.32543 KWD
1000 MUR6.65085 KWD
2000 MUR13.30170 KWD
5000 MUR33.25425 KWD
10000 MUR66.50850 KWD