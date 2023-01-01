دينار كويتي إلى كوانزا أنغولي

تحويل KWD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٢٬٧٠٣٬٧١٠ aoa

1.00000 KWD = 2703.71000 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 17:59 UTC
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KWD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.65461.436171.659250.963618.2922
1GBP1.1531411.2298102.2391.656231.913491.1111621.095
1USD0.937750.81314183.13451.346751.555940.903517.1532
1INR0.01127970.009781020.012028710.01619970.01871590.01086790.206331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Angolan Kwanza
1 KWD2703.71000 AOA
5 KWD13518.55000 AOA
10 KWD27037.10000 AOA
20 KWD54074.20000 AOA
50 KWD135185.50000 AOA
100 KWD270371.00000 AOA
250 KWD675927.50000 AOA
500 KWD1351855.00000 AOA
1000 KWD2703710.00000 AOA
2000 KWD5407420.00000 AOA
5000 KWD13518550.00000 AOA
10000 KWD27037100.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Kuwaiti Dinar
1 AOA0.00037 KWD
5 AOA0.00185 KWD
10 AOA0.00370 KWD
20 AOA0.00740 KWD
50 AOA0.01849 KWD
100 AOA0.03699 KWD
250 AOA0.09247 KWD
500 AOA0.18493 KWD
1000 AOA0.36986 KWD
2000 AOA0.73972 KWD
5000 AOA1.84931 KWD
10000 AOA3.69862 KWD