2,000 وون كوري جنوبي إلى فرنك غرب إفريقي

حوّل KRW إلى XOF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.4076 XOF

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى XOF،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى XOF متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى XOF اليوم

KRWXOF
1000 KRW408 XOF
2000 KRW815 XOF
5000 KRW2,038 XOF
10000 KRW4,076 XOF
20000 KRW8,152 XOF
30000 KRW12,228 XOF
40000 KRW16,304 XOF
50000 KRW20,380 XOF
60000 KRW24,456 XOF
45000000 KRW18,342,315 XOF
75000000 KRW30,570,525 XOF
78000000 KRW31,793,346 XOF
100000000 KRW40,760,700 XOF
330000000 KRW134,510,310 XOF
500000000 KRW203,803,500 XOF
1800000000 KRW733,692,600 XOF
1900000000 KRW774,453,300 XOF
10000000000 KRW4,076,070,000 XOF
15200000000 KRW6,195,626,400 XOF
36100000000 KRW14,714,612,700 XOF
45600000000 KRW18,586,879,200 XOF
XOFKRW
1 XOF2 KRW
5 XOF12 KRW
10 XOF25 KRW
20 XOF49 KRW
50 XOF123 KRW
100 XOF245 KRW
250 XOF613 KRW
500 XOF1,227 KRW
1000 XOF2,453 KRW
2000 XOF4,907 KRW
5000 XOF12,267 KRW
10000 XOF24,533 KRW

الأسئلة الشائعة