ألف وون كوري جنوبي إلى كرونة نروجية

حوّل KRW إلى NOK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.006762 NOK

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى NOK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى NOK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى NOK اليوم

KRWNOK
1000 KRW6.76 NOK
2000 KRW13.52 NOK
5000 KRW33.81 NOK
10000 KRW67.62 NOK
20000 KRW135.24 NOK
30000 KRW202.86 NOK
40000 KRW270.47 NOK
50000 KRW338.09 NOK
60000 KRW405.71 NOK
45000000 KRW304,284.15 NOK
75000000 KRW507,140.25 NOK
78000000 KRW527,425.86 NOK
100000000 KRW676,187 NOK
330000000 KRW2,231,417.10 NOK
500000000 KRW3,380,935 NOK
1800000000 KRW12,171,366 NOK
1900000000 KRW12,847,553 NOK
10000000000 KRW67,618,700 NOK
15200000000 KRW102,780,424 NOK
36100000000 KRW244,103,507 NOK
45600000000 KRW308,341,272 NOK
NOKKRW
1 NOK148 KRW
5 NOK739 KRW
10 NOK1,479 KRW
20 NOK2,958 KRW
50 NOK7,394 KRW
100 NOK14,789 KRW
250 NOK36,972 KRW
500 NOK73,944 KRW
1000 NOK147,888 KRW
2000 NOK295,776 KRW
5000 NOK739,440 KRW
10000 NOK1,478,880 KRW

الأسئلة الشائعة