bin Güney Kore wonundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile KRW → NOK çevirin

1,000₩ KRW = 0,007945kr NOK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 KRW → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00800,0081
Düşük0,00790,0078
Ortalama0,00790,0079
Değişim-0.40%0.31%
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1 KRW → NOK istatistikleri

KRW → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0080, en düşük 0,0079 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0079 oldu. KRW → NOK kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

KRW → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0081, en düşük 0,0078 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0079 oldu. KRW → NOK kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Norveç Kronu
1 KRW0,00795 NOK
5 KRW0,03973 NOK
10 KRW0,07945 NOK
20 KRW0,15891 NOK
50 KRW0,39726 NOK
100 KRW0,79453 NOK
250 KRW1,98632 NOK
500 KRW3,97263 NOK
1000 KRW7,94526 NOK
2000 KRW15,89052 NOK
5000 KRW39,72630 NOK
10000 KRW79,45260 NOK
20000 KRW158,90520 NOK
30000 KRW238,35780 NOK
40000 KRW317,81040 NOK
50000 KRW397,26300 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Güney Kore Wonu
1 NOK125,86100 KRW
5 NOK629,30500 KRW
10 NOK1.258,61000 KRW
20 NOK2.517,22000 KRW
50 NOK6.293,05000 KRW
100 NOK12.586,10000 KRW
250 NOK31.465,25000 KRW
500 NOK62.930,50000 KRW
1000 NOK125.861,00000 KRW
2000 NOK251.722,00000 KRW
5000 NOK629.305,00000 KRW
10000 NOK1.258.610,00000 KRW