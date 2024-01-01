2.000 Güney Kore wonundan Norveç kronuna
Reel döviz kuru ile KRW → NOK çevirin
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KRW → NOK çevrim grafiği
1 KRW = 0,00795 NOK
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|1 KRW → NOK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0080
|0,0081
|Düşük
|0,0079
|0,0078
|Ortalama
|0,0079
|0,0079
|Değişim
|-0.40%
|0.31%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → NOK istatistikleri
KRW → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0080, en düşük 0,0079 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0079 oldu. KRW → NOK kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.
KRW → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0081, en düşük 0,0078 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0079 oldu. KRW → NOK kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Kore wonundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Norveç Kronu
|1 KRW
|0,00795 NOK
|5 KRW
|0,03973 NOK
|10 KRW
|0,07945 NOK
|20 KRW
|0,15891 NOK
|50 KRW
|0,39726 NOK
|100 KRW
|0,79453 NOK
|250 KRW
|1,98632 NOK
|500 KRW
|3,97263 NOK
|1000 KRW
|7,94526 NOK
|2000 KRW
|15,89052 NOK
|5000 KRW
|39,72630 NOK
|10000 KRW
|79,45260 NOK
|20000 KRW
|158,90520 NOK
|30000 KRW
|238,35780 NOK
|40000 KRW
|317,81040 NOK
|50000 KRW
|397,26300 NOK
|Çevrim kurları Norveç Kronu / Güney Kore Wonu
|1 NOK
|125,86100 KRW
|5 NOK
|629,30500 KRW
|10 NOK
|1.258,61000 KRW
|20 NOK
|2.517,22000 KRW
|50 NOK
|6.293,05000 KRW
|100 NOK
|12.586,10000 KRW
|250 NOK
|31.465,25000 KRW
|500 NOK
|62.930,50000 KRW
|1000 NOK
|125.861,00000 KRW
|2000 NOK
|251.722,00000 KRW
|5000 NOK
|629.305,00000 KRW
|10000 NOK
|1.258.610,00000 KRW