فرنك قمري إلى فرنك سويسري

تحويل KMF إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٢٤٢ xpf

1.00000 KMF = 0.24155 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:41 UTC
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KMF إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066888.68791.436391.658840.9637518.3059
1GBP1.1534711.2305102.2971.656811.913391.1116621.1149
1USD0.93740.812678183.13451.346451.554970.903417.1596
1INR0.01127550.009775460.012028710.0161960.01870420.01086670.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / فرنك الـ CFP
1 KMF0.24155 XPF
5 KMF1.20776 XPF
10 KMF2.41552 XPF
20 KMF4.83104 XPF
50 KMF12.07760 XPF
100 KMF24.15520 XPF
250 KMF60.38800 XPF
500 KMF120.77600 XPF
1000 KMF241.55200 XPF
2000 KMF483.10400 XPF
5000 KMF1207.76000 XPF
10000 KMF2415.52000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / فرنك جزر القمر
1 XPF4.13990 KMF
5 XPF20.69950 KMF
10 XPF41.39900 KMF
20 XPF82.79800 KMF
50 XPF206.99500 KMF
100 XPF413.99000 KMF
250 XPF1034.97500 KMF
500 XPF2069.95000 KMF
1000 XPF4139.90000 KMF
2000 XPF8279.80000 KMF
5000 XPF20699.50000 KMF
10000 XPF41399.00000 KMF