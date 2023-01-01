فرنك قمري إلى شلن تنزاني

تحويل KMF إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٥٬٤٠٢٫٠٨ tzs

1.00000 KMF = 5.40208 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436291.658970.9638518.3038
1GBP1.153411.23045102.2931.656621.913461.1117121.1117
1USD0.937350.812711183.13451.346351.555090.903517.1577
1INR0.01127550.009775850.012028710.01619480.01870570.01086790.206385

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الشلن التنزاني
1 KMF5.40208 TZS
5 KMF27.01040 TZS
10 KMF54.02080 TZS
20 KMF108.04160 TZS
50 KMF270.10400 TZS
100 KMF540.20800 TZS
250 KMF1350.52000 TZS
500 KMF2701.04000 TZS
1000 KMF5402.08000 TZS
2000 KMF10804.16000 TZS
5000 KMF27010.40000 TZS
10000 KMF54020.80000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك جزر القمر
1 TZS0.18511 KMF
5 TZS0.92557 KMF
10 TZS1.85114 KMF
20 TZS3.70228 KMF
50 TZS9.25570 KMF
100 TZS18.51140 KMF
250 TZS46.27850 KMF
500 TZS92.55700 KMF
1000 TZS185.11400 KMF
2000 TZS370.22800 KMF
5000 TZS925.57000 KMF
10000 TZS1851.14000 KMF