5 سوم قيرغيزستاني إلى ريال عماني
حوّل KGS إلى OMR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KGS إلى OMR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KGS إلى OMR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KGS إلى OMR اليوم
|KGS
|OMR
|1 KGS
|0.004 OMR
|5 KGS
|0.022 OMR
|10 KGS
|0.044 OMR
|20 KGS
|0.088 OMR
|50 KGS
|0.220 OMR
|100 KGS
|0.440 OMR
|250 KGS
|1.100 OMR
|500 KGS
|2.199 OMR
|1000 KGS
|4.399 OMR
|2000 KGS
|8.798 OMR
|5000 KGS
|21.994 OMR
|10000 KGS
|43.988 OMR
|OMR
|KGS
|1 OMR
|227.34 KGS
|5 OMR
|1,136.69 KGS
|10 OMR
|2,273.38 KGS
|20 OMR
|4,546.76 KGS
|50 OMR
|11,366.90 KGS
|100 OMR
|22,733.80 KGS
|250 OMR
|56,834.50 KGS
|500 OMR
|113,669 KGS
|1000 OMR
|227,338 KGS
|2000 OMR
|454,676 KGS
|5000 OMR
|1,136,690 KGS
|10000 OMR
|2,273,380 KGS