شلن كيني إلى فرنك سويسري

تحويل KES إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
760 xpf

1.00000 KES = 0.76021 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:53 UTC
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KES إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066288.6381.436221.660880.9634518.3229
1GBP1.15411.2303102.281.657281.91651.1118221.143
1USD0.93790.81281183.13451.347051.557750.903717.1852
1INR0.01128180.009777050.012028710.01620330.01873780.01087030.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / فرنك الـ CFP
1 KES0.76021 XPF
5 KES3.80105 XPF
10 KES7.60210 XPF
20 KES15.20420 XPF
50 KES38.01050 XPF
100 KES76.02100 XPF
250 KES190.05250 XPF
500 KES380.10500 XPF
1000 KES760.21000 XPF
2000 KES1520.42000 XPF
5000 KES3801.05000 XPF
10000 KES7602.10000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / شلن كيني
1 XPF1.31543 KES
5 XPF6.57715 KES
10 XPF13.15430 KES
20 XPF26.30860 KES
50 XPF65.77150 KES
100 XPF131.54300 KES
250 XPF328.85750 KES
500 XPF657.71500 KES
1000 XPF1315.43000 KES
2000 XPF2630.86000 KES
5000 XPF6577.15000 KES
10000 XPF13154.30000 KES