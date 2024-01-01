Kenya şilininden CFP frangına

Reel döviz kuru ile KES → XPF çevirin

1.000 kes
745 xpf

1.00000 KES = 0.74494 XPF

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0731589.10111.452351.651640.9480918.3065
1 GBP1.1694711.25505104.2041.698521.931591.1087621.4095
1 USD0.931850.796781183.02761.353351.539050.8834517.0587
1 INR0.01122320.009596580.012044210.01630.01853660.01064040.205458

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / CFP Frangı
1 KES0.74494 XPF
5 KES3.72472 XPF
10 KES7.44943 XPF
20 KES14.89886 XPF
50 KES37.24715 XPF
100 KES74.49430 XPF
250 KES186.23575 XPF
500 KES372.47150 XPF
1000 KES744.94300 XPF
2000 KES1489.88600 XPF
5000 KES3724.71500 XPF
10000 KES7449.43000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Kenya Şilini
1 XPF1.34238 KES
5 XPF6.71190 KES
10 XPF13.42380 KES
20 XPF26.84760 KES
50 XPF67.11900 KES
100 XPF134.23800 KES
250 XPF335.59500 KES
500 XPF671.19000 KES
1000 XPF1342.38000 KES
2000 XPF2684.76000 KES
5000 XPF6711.90000 KES
10000 XPF13423.80000 KES