bin İsviçre frangından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile XPF → KES çevirin

1.000 xpf
1.183 kes

1,000₣ XPF = 1,183Ksh KES

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,21051,2129
Düşük1,15581,1551
Ortalama1,17911,1789
Değişim2.23%-2.27%
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1 XPF → KES istatistikleri

XPF → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2105, en düşük 1,1558 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1791 oldu. XPF → KES kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.

XPF → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2129, en düşük 1,1551 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1789 oldu. XPF → KES kurundaki değişiklik -2.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Kenya Şilini
1 XPF1,18264 KES
5 XPF5,91320 KES
10 XPF11,82640 KES
20 XPF23,65280 KES
50 XPF59,13200 KES
100 XPF118,26400 KES
250 XPF295,66000 KES
500 XPF591,32000 KES
1000 XPF1.182,64000 KES
2000 XPF2.365,28000 KES
5000 XPF5.913,20000 KES
10000 XPF11.826,40000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / CFP Frangı
1 KES0,84557 XPF
5 KES4,22785 XPF
10 KES8,45569 XPF
20 KES16,91138 XPF
50 KES42,27845 XPF
100 KES84,55690 XPF
250 KES211,39225 XPF
500 KES422,78450 XPF
1000 KES845,56900 XPF
2000 KES1.691,13800 XPF
5000 KES4.227,84500 XPF
10000 KES8.455,69000 XPF