Кенийские шиллинги в тихоокеанские франки

Сконвертируйте KES в XPF по реальному обменному курсу

1 000 kes
760 xpf

1.00000 KES = 0.75977 XPF

Среднерыночный курс в 19:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KES к XPF

1 мин. назад 1 KES → 0 XPF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.073288.95751.454941.670740.956518.4896
1GBP1.1633311.2485103.4881.692591.943641.1127321.5098
1USD0.93180.800961182.891.35571.556780.8912517.2285
1INR0.01124130.009662940.012064210.01635540.01878130.01075220.207848

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Тихоокеанский франк
1 KES0.75977 XPF
5 KES3.79887 XPF
10 KES7.59775 XPF
20 KES15.19550 XPF
50 KES37.98875 XPF
100 KES75.97750 XPF
250 KES189.94375 XPF
500 KES379.88750 XPF
1000 KES759.77500 XPF
2000 KES1519.55000 XPF
5000 KES3798.87500 XPF
10000 KES7597.75000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Кенийский шиллинг
1 XPF1.31618 KES
5 XPF6.58090 KES
10 XPF13.16180 KES
20 XPF26.32360 KES
50 XPF65.80900 KES
100 XPF131.61800 KES
250 XPF329.04500 KES
500 XPF658.09000 KES
1000 XPF1316.18000 KES
2000 XPF2632.36000 KES
5000 XPF6580.90000 KES
10000 XPF13161.80000 KES