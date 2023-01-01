5000 فرنك سويسري إلى شلن كيني

تحويل XPF إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

5000 xpf
6894 kes

1.00000 XPF = 1.37884 KES

Mid-market exchange rate at 03:03
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.352118.2740.9230583.2130.8073961.546191.37065
1 SGD0.73959113.51530.68268861.54350.5971421.143551.01372
1 ZAR0.05472260.073990410.05051244.553630.04418280.08461160.0750055
1 EUR1.083351.464819.7971190.14880.87471.675071.48489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / شلن كيني
1 XPF1.37884 KES
5 XPF6.89420 KES
10 XPF13.78840 KES
20 XPF27.57680 KES
50 XPF68.94200 KES
100 XPF137.88400 KES
250 XPF344.71000 KES
500 XPF689.42000 KES
1000 XPF1378.84000 KES
2000 XPF2757.68000 KES
5000 XPF6894.20000 KES
10000 XPF13788.40000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / فرنك الـ CFP
1 KES0.72525 XPF
5 KES3.62623 XPF
10 KES7.25247 XPF
20 KES14.50494 XPF
50 KES36.26235 XPF
100 KES72.52470 XPF
250 KES181.31175 XPF
500 KES362.62350 XPF
1000 KES725.24700 XPF
2000 KES1450.49400 XPF
5000 KES3626.23500 XPF
10000 KES7252.47000 XPF