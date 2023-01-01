1 فرنك سويسري إلى شلن كيني

تحويل XPF إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
1 kes

1.00000 XPF = 1.37897 KES

Mid-market exchange rate at 03:00
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3521518.26740.923183.2090.8074611.546551.3708
1 SGD0.739563113.50990.68269461.53830.5971681.143771.01379
1 ZAR0.05474250.074019810.05053294.555050.04420230.08466180.0750408
1 EUR1.08331.4647819.7891190.14030.87471.675381.48499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / شلن كيني
1 XPF1.37897 KES
5 XPF6.89485 KES
10 XPF13.78970 KES
20 XPF27.57940 KES
50 XPF68.94850 KES
100 XPF137.89700 KES
250 XPF344.74250 KES
500 XPF689.48500 KES
1000 XPF1378.97000 KES
2000 XPF2757.94000 KES
5000 XPF6894.85000 KES
10000 XPF13789.70000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / فرنك الـ CFP
1 KES0.72518 XPF
5 KES3.62590 XPF
10 KES7.25181 XPF
20 KES14.50362 XPF
50 KES36.25905 XPF
100 KES72.51810 XPF
250 KES181.29525 XPF
500 KES362.59050 XPF
1000 KES725.18100 XPF
2000 KES1450.36200 XPF
5000 KES3625.90500 XPF
10000 KES7251.81000 XPF