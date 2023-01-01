شلن كيني إلى لوتي ليسوتو

تحويل KES إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٢٨٫٣٢ lsl

1.00000 KES = 0.12832 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:47 UTC
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KES إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066288.6381.436541.660880.9634518.3176
1GBP1.1536711.23015102.2681.657441.916271.111521.1343
1USD0.93790.812909183.13451.347351.557750.9036517.1803
1INR0.01128180.009778240.012028710.01620690.01873780.01086970.206657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Lesotho Loti
1 KES0.12832 LSL
5 KES0.64158 LSL
10 KES1.28316 LSL
20 KES2.56632 LSL
50 KES6.41580 LSL
100 KES12.83160 LSL
250 KES32.07900 LSL
500 KES64.15800 LSL
1000 KES128.31600 LSL
2000 KES256.63200 LSL
5000 KES641.58000 LSL
10000 KES1283.16000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / شلن كيني
1 LSL7.79325 KES
5 LSL38.96625 KES
10 LSL77.93250 KES
20 LSL155.86500 KES
50 LSL389.66250 KES
100 LSL779.32500 KES
250 LSL1948.31250 KES
500 LSL3896.62500 KES
1000 LSL7793.25000 KES
2000 LSL15586.50000 KES
5000 LSL38966.25000 KES
10000 LSL77932.50000 KES