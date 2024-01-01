Kenya şilininden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile KES → LSL çevirin

1.000 kes
127,23 lsl

1.00000 KES = 0.12723 LSL

08:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347251515.721.353450.93150.7967811.5389483.0301
1 SGD0.74225311125.051.00460.69140.5914131.1422861.6293
1 NGN0.0006597510.00088885210.0008929420.0006145520.0005256780.001015320.0547793
1 CAD0.7388530.9954191119.8910.6882330.5887041.1370561.347

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Kenya şilininden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Lesotho Lotisi
1 KES0.12723 LSL
5 KES0.63616 LSL
10 KES1.27231 LSL
20 KES2.54462 LSL
50 KES6.36155 LSL
100 KES12.72310 LSL
250 KES31.80775 LSL
500 KES63.61550 LSL
1000 KES127.23100 LSL
2000 KES254.46200 LSL
5000 KES636.15500 LSL
10000 KES1272.31000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kenya Şilini
1 LSL7.85973 KES
5 LSL39.29865 KES
10 LSL78.59730 KES
20 LSL157.19460 KES
50 LSL392.98650 KES
100 LSL785.97300 KES
250 LSL1964.93250 KES
500 LSL3929.86500 KES
1000 LSL7859.73000 KES
2000 LSL15719.46000 KES
5000 LSL39298.65000 KES
10000 LSL78597.30000 KES