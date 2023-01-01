شلن كيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل KES إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
12.48 bam

1.00000 KES = 0.01248 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 16:37 UTC
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KES إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.06688.62141.436811.661340.963718.3186
1GBP1.1536711.2298102.2391.657591.916621.1117921.1334
1USD0.93810.81314183.13451.347851.558480.90417.1844
1INR0.0112840.009781020.012028710.01621290.01874650.01087390.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 KES0.01248 BAM
5 KES0.06239 BAM
10 KES0.12477 BAM
20 KES0.24955 BAM
50 KES0.62387 BAM
100 KES1.24773 BAM
250 KES3.11932 BAM
500 KES6.23865 BAM
1000 KES12.47730 BAM
2000 KES24.95460 BAM
5000 KES62.38650 BAM
10000 KES124.77300 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / شلن كيني
1 BAM80.14570 KES
5 BAM400.72850 KES
10 BAM801.45700 KES
20 BAM1602.91400 KES
50 BAM4007.28500 KES
100 BAM8014.57000 KES
250 BAM20036.42500 KES
500 BAM40072.85000 KES
1000 BAM80145.70000 KES
2000 BAM160291.40000 KES
5000 BAM400728.50000 KES
10000 BAM801457.00000 KES