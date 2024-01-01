Kenya şilininden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile KES → BAM çevirin

1.000 kes
12,15 bam

1.00000 KES = 0.01215 BAM

08:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347351515.551.353850.93150.7967181.5384683.0377
1 SGD0.74219811124.841.004820.6913490.5913221.1418461.6304
1 NGN0.0006598240.00088901710.0008933060.0006146210.0005256950.001015120.0547905
1 CAD0.7386340.9951991119.4410.688030.5884831.1363661.3345

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 KES0.01215 BAM
5 KES0.06074 BAM
10 KES0.12149 BAM
20 KES0.24298 BAM
50 KES0.60745 BAM
100 KES1.21489 BAM
250 KES3.03723 BAM
500 KES6.07445 BAM
1000 KES12.14890 BAM
2000 KES24.29780 BAM
5000 KES60.74450 BAM
10000 KES121.48900 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Kenya Şilini
1 BAM82.31190 KES
5 BAM411.55950 KES
10 BAM823.11900 KES
20 BAM1646.23800 KES
50 BAM4115.59500 KES
100 BAM8231.19000 KES
250 BAM20577.97500 KES
500 BAM41155.95000 KES
1000 BAM82311.90000 KES
2000 BAM164623.80000 KES
5000 BAM411559.50000 KES
10000 BAM823119.00000 KES