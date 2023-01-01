Кенийские шиллинги в конвертируемые марки боснии и герцеговины

Сконвертируйте KES в BAM по реальному обменному курсу

1000 kes
12.47 bam

1.00000 KES = 0.01247 BAM

Среднерыночный курс в 18:45 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KES к BAM

1 мин. назад 1 KES → 0 BAM
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073388.96581.454481.670770.956518.4937
1GBP1.163611.2489103.5211.692451.944121.1129921.5194
1USD0.93170.800705182.891.355151.556660.891217.2307
1INR0.01124030.009659850.012064210.01634880.01877990.01075160.207874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в конвертируемые марки боснии и герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 KES0.01247 BAM
5 KES0.06233 BAM
10 KES0.12465 BAM
20 KES0.24931 BAM
50 KES0.62327 BAM
100 KES1.24654 BAM
250 KES3.11635 BAM
500 KES6.23270 BAM
1000 KES12.46540 BAM
2000 KES24.93080 BAM
5000 KES62.32700 BAM
10000 KES124.65400 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Кенийский шиллинг
1 BAM80.22220 KES
5 BAM401.11100 KES
10 BAM802.22200 KES
20 BAM1604.44400 KES
50 BAM4011.11000 KES
100 BAM8022.22000 KES
250 BAM20055.55000 KES
500 BAM40111.10000 KES
1000 BAM80222.20000 KES
2000 BAM160444.40000 KES
5000 BAM401111.00000 KES
10000 BAM802222.00000 KES