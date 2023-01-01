دولار جامايكي إلى فرنك سويسري

تحويل JMD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
721 xpf

1.00000 JMD = 0.72074 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:7 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

JMD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437961.661420.9633518.3173
1GBP1.153211.22965102.2261.658241.915941.1109421.1234
1USD0.93780.81324183.13451.348551.558120.9034517.1784
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622130.01874210.01086730.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / فرنك الـ CFP
1 JMD0.72074 XPF
5 JMD3.60370 XPF
10 JMD7.20740 XPF
20 JMD14.41480 XPF
50 JMD36.03700 XPF
100 JMD72.07400 XPF
250 JMD180.18500 XPF
500 JMD360.37000 XPF
1000 JMD720.74000 XPF
2000 JMD1441.48000 XPF
5000 JMD3603.70000 XPF
10000 JMD7207.40000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار جامايكي
1 XPF1.38746 JMD
5 XPF6.93730 JMD
10 XPF13.87460 JMD
20 XPF27.74920 JMD
50 XPF69.37300 JMD
100 XPF138.74600 JMD
250 XPF346.86500 JMD
500 XPF693.73000 JMD
1000 XPF1387.46000 JMD
2000 XPF2774.92000 JMD
5000 XPF6937.30000 JMD
10000 XPF13874.60000 JMD