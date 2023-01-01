دولار جامايكي إلى دونغ فيتنامي

تحويل JMD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٥٦٬٤٣١ vnd

1.00000 JMD = 156.43100 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

JMD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.43781.661290.963318.313
1GBP1.153211.22965102.2261.658061.915791.1108821.1184
1USD0.93780.81324183.13451.34841.5580.903417.1743
1INR0.01128080.009782210.012028710.01621950.01874070.01086670.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / Vietnamese Dong
1 JMD156.43100 VND
5 JMD782.15500 VND
10 JMD1564.31000 VND
20 JMD3128.62000 VND
50 JMD7821.55000 VND
100 JMD15643.10000 VND
250 JMD39107.75000 VND
500 JMD78215.50000 VND
1000 JMD156431.00000 VND
2000 JMD312862.00000 VND
5000 JMD782155.00000 VND
10000 JMD1564310.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار جامايكي
1 VND0.00639 JMD
5 VND0.03196 JMD
10 VND0.06393 JMD
20 VND0.12785 JMD
50 VND0.31963 JMD
100 VND0.63926 JMD
250 VND1.59815 JMD
500 VND3.19630 JMD
1000 VND6.39260 JMD
2000 VND12.78520 JMD
5000 VND31.96300 JMD
10000 VND63.92600 JMD