10 آلاف دولار جامايكي إلى دونغ فيتنامي

تحويل JMD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

10000 jmd
1574340 vnd

1.00000 JMD = 157.43400 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JMD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / Vietnamese Dong
1 JMD157.43400 VND
5 JMD787.17000 VND
10 JMD1574.34000 VND
20 JMD3148.68000 VND
50 JMD7871.70000 VND
100 JMD15743.40000 VND
250 JMD39358.50000 VND
500 JMD78717.00000 VND
1000 JMD157434.00000 VND
2000 JMD314868.00000 VND
5000 JMD787170.00000 VND
10000 JMD1574340.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار جامايكي
1 VND0.00635 JMD
5 VND0.03176 JMD
10 VND0.06352 JMD
20 VND0.12704 JMD
50 VND0.31759 JMD
100 VND0.63519 JMD
250 VND1.58797 JMD
500 VND3.17593 JMD
1000 VND6.35187 JMD
2000 VND12.70374 JMD
5000 VND31.75935 JMD
10000 VND63.51870 JMD