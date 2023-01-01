دولار جامايكي إلى شلن تنزاني

تحويل JMD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
16109.30 tzs

1.00000 JMD = 16.10930 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.43781.661290.963318.313
1GBP1.153211.22965102.2261.658061.915791.1108821.1184
1USD0.93780.81324183.13451.34841.5580.903417.1743
1INR0.01128080.009782210.012028710.01621950.01874070.01086670.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الشلن التنزاني
1 JMD16.10930 TZS
5 JMD80.54650 TZS
10 JMD161.09300 TZS
20 JMD322.18600 TZS
50 JMD805.46500 TZS
100 JMD1610.93000 TZS
250 JMD4027.32500 TZS
500 JMD8054.65000 TZS
1000 JMD16109.30000 TZS
2000 JMD32218.60000 TZS
5000 JMD80546.50000 TZS
10000 JMD161093.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار جامايكي
1 TZS0.06208 JMD
5 TZS0.31038 JMD
10 TZS0.62076 JMD
20 TZS1.24152 JMD
50 TZS3.10379 JMD
100 TZS6.20758 JMD
250 TZS15.51895 JMD
500 TZS31.03790 JMD
1000 TZS62.07580 JMD
2000 TZS124.15160 JMD
5000 TZS310.37900 JMD
10000 TZS620.75800 JMD