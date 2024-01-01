20 شلن تنزاني إلى دولار جامايكي

تحويل TZS إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

20 tzs
1.21 jmd

1.000 TZS = 0.06061 JMD

Mid-market exchange rate at 23:20
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٥٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٨٣٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٤٠٢٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٦١٢٫٣٤١٥٤٫٧٤١٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار جامايكي
1 TZS٠٫٠٦٠٦١ JMD
5 TZS٠٫٣٠٣٠٣ JMD
10 TZS٠٫٦٠٦٠٥ JMD
20 TZS١٫٢١٢١١ JMD
50 TZS٣٫٠٣٠٢٧ JMD
100 TZS٦٫٠٦٠٥٣ JMD
250 TZS١٥٫١٥١٣٣ JMD
500 TZS٣٠٫٣٠٢٦٥ JMD
1000 TZS٦٠٫٦٠٥٣٠ JMD
2000 TZS١٢١٫٢١٠٦٠ JMD
5000 TZS٣٠٣٫٠٢٦٥٠ JMD
10000 TZS٦٠٦٫٠٥٣٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الشلن التنزاني
1 JMD١٦٫٥٠٠٢٠ TZS
5 JMD٨٢٫٥٠١٠٠ TZS
10 JMD١٦٥٫٠٠٢٠٠ TZS
20 JMD٣٣٠٫٠٠٤٠٠ TZS
50 JMD٨٢٥٫٠١٠٠٠ TZS
100 JMD١٬٦٥٠٫٠٢٠٠٠ TZS
250 JMD٤٬١٢٥٫٠٥٠٠٠ TZS
500 JMD٨٬٢٥٠٫١٠٠٠٠ TZS
1000 JMD١٦٬٥٠٠٫٢٠٠٠٠ TZS
2000 JMD٣٣٬٠٠٠٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 JMD٨٢٬٥٠١٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 JMD١٦٥٬٠٠٢٫٠٠٠٠٠ TZS