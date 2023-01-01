50 دولار جامايكي إلى شلن تنزاني

تحويل JMD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ jmd
٨٠٢٫٢٤ tzs

1.00000 JMD = 16.04490 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JMD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 TZS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / الشلن التنزاني
1 JMD16.04490 TZS
5 JMD80.22450 TZS
10 JMD160.44900 TZS
20 JMD320.89800 TZS
50 JMD802.24500 TZS
100 JMD1604.49000 TZS
250 JMD4011.22500 TZS
500 JMD8022.45000 TZS
1000 JMD16044.90000 TZS
2000 JMD32089.80000 TZS
5000 JMD80224.50000 TZS
10000 JMD160449.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار جامايكي
1 TZS0.06233 JMD
5 TZS0.31163 JMD
10 TZS0.62325 JMD
20 TZS1.24650 JMD
50 TZS3.11626 JMD
100 TZS6.23251 JMD
250 TZS15.58127 JMD
500 TZS31.16255 JMD
1000 TZS62.32510 JMD
2000 TZS124.65020 JMD
5000 TZS311.62550 JMD
10000 TZS623.25100 JMD