Jamaika dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile JMD → TZS çevirin

1.000 jmd
16.227,90 tzs

1.00000 JMD = 16.22790 TZS

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553651.0735589.13451.453861.652760.94931518.3275
1 GBP1.1690911.25505104.2041.699651.932181.1098421.4261
1 USD0.93150.796781183.02781.354251.539530.8842517.0719
1 INR0.0112190.009596560.012044210.01631080.01854230.010650.205617

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Jamaika dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Tanzanya Şilini
1 JMD16.22790 TZS
5 JMD81.13950 TZS
10 JMD162.27900 TZS
20 JMD324.55800 TZS
50 JMD811.39500 TZS
100 JMD1622.79000 TZS
250 JMD4056.97500 TZS
500 JMD8113.95000 TZS
1000 JMD16227.90000 TZS
2000 JMD32455.80000 TZS
5000 JMD81139.50000 TZS
10000 JMD162279.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Jamaika Doları
1 TZS0.06162 JMD
5 TZS0.30811 JMD
10 TZS0.61622 JMD
20 TZS1.23245 JMD
50 TZS3.08112 JMD
100 TZS6.16224 JMD
250 TZS15.40560 JMD
500 TZS30.81120 JMD
1000 TZS61.62240 JMD
2000 TZS123.24480 JMD
5000 TZS308.11200 JMD
10000 TZS616.22400 JMD