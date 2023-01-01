500 Tanzanya şilininden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → JMD çevirin

500 tzs
30.88 jmd

1.00000 TZS = 0.06175 JMD

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 JMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Jamaika Doları
1 TZS0.06175 JMD
5 TZS0.30877 JMD
10 TZS0.61753 JMD
20 TZS1.23506 JMD
50 TZS3.08765 JMD
100 TZS6.17530 JMD
250 TZS15.43825 JMD
500 TZS30.87650 JMD
1000 TZS61.75300 JMD
2000 TZS123.50600 JMD
5000 TZS308.76500 JMD
10000 TZS617.53000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Tanzanya Şilini
1 JMD16.19350 TZS
5 JMD80.96750 TZS
10 JMD161.93500 TZS
20 JMD323.87000 TZS
50 JMD809.67500 TZS
100 JMD1619.35000 TZS
250 JMD4048.37500 TZS
500 JMD8096.75000 TZS
1000 JMD16193.50000 TZS
2000 JMD32387.00000 TZS
5000 JMD80967.50000 TZS
10000 JMD161935.00000 TZS