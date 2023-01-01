دولار جامايكي إلى دينار تونسي

تحويل JMD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٢٠٫٢٢٩ tnd

1.00000 JMD = 0.02023 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 16:6 UTC
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JMD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.65461.437991.661320.963318.3194
1GBP1.15311.2296102.2221.658051.915561.1106921.1229
1USD0.937750.813273183.13451.348451.557880.903317.1787
1INR0.01127970.009782610.012028710.01622010.01873920.01086550.206637

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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JMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Tunisian Dinar
1 JMD0.02023 TND
5 JMD0.10114 TND
10 JMD0.20229 TND
20 JMD0.40458 TND
50 JMD1.01145 TND
100 JMD2.02289 TND
250 JMD5.05722 TND
500 JMD10.11445 TND
1000 JMD20.22890 TND
2000 JMD40.45780 TND
5000 JMD101.14450 TND
10000 JMD202.28900 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار جامايكي
1 TND49.43410 JMD
5 TND247.17050 JMD
10 TND494.34100 JMD
20 TND988.68200 JMD
50 TND2471.70500 JMD
100 TND4943.41000 JMD
250 TND12358.52500 JMD
500 TND24717.05000 JMD
1000 TND49434.10000 JMD
2000 TND98868.20000 JMD
5000 TND247170.50000 JMD
10000 TND494341.00000 JMD