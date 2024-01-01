5,000 دينار تونسي إلى دولار جامايكي

تحويل TND إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tnd
250,432 jmd

1.000 TND = 50.09 JMD

Mid-market exchange rate at 09:47
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٩١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٥١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٨١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار جامايكي
1 TND٥٠٫٠٨٦٤٠ JMD
5 TND٢٥٠٫٤٣٢٠٠ JMD
10 TND٥٠٠٫٨٦٤٠٠ JMD
20 TND١٬٠٠١٫٧٢٨٠٠ JMD
50 TND٢٬٥٠٤٫٣٢٠٠٠ JMD
100 TND٥٬٠٠٨٫٦٤٠٠٠ JMD
250 TND١٢٬٥٢١٫٦٠٠٠٠ JMD
500 TND٢٥٬٠٤٣٫٢٠٠٠٠ JMD
1000 TND٥٠٬٠٨٦٫٤٠٠٠٠ JMD
2000 TND١٠٠٬١٧٢٫٨٠٠٠٠ JMD
5000 TND٢٥٠٬٤٣٢٫٠٠٠٠٠ JMD
10000 TND٥٠٠٬٨٦٤٫٠٠٠٠٠ JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Tunisian Dinar
1 JMD٠٫٠١٩٩٧ TND
5 JMD٠٫٠٩٩٨٣ TND
10 JMD٠٫١٩٩٦٦ TND
20 JMD٠٫٣٩٩٣١ TND
50 JMD٠٫٩٩٨٢٨ TND
100 JMD١٫٩٩٦٥٥ TND
250 JMD٤٫٩٩١٣٨ TND
500 JMD٩٫٩٨٢٧٥ TND
1000 JMD١٩٫٩٦٥٥٠ TND
2000 JMD٣٩٫٩٣١٠٠ TND
5000 JMD٩٩٫٨٢٧٥٠ TND
10000 JMD١٩٩٫٦٥٥٠٠ TND