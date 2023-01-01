دولار جامايكي إلى ريال قطري

تحويل JMD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
23.45 qar

1.00000 JMD = 0.02345 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066588.66291.438281.661210.96318.3161
1GBP1.1529411.2295102.2141.65811.915111.1102821.1154
1USD0.93790.813339183.13451.34861.557630.903317.174
1INR0.01127870.009783410.012028710.01622190.01873630.01086550.206581

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الريال القطري
1 JMD0.02345 QAR
5 JMD0.11723 QAR
10 JMD0.23446 QAR
20 JMD0.46891 QAR
50 JMD1.17229 QAR
100 JMD2.34457 QAR
250 JMD5.86142 QAR
500 JMD11.72285 QAR
1000 JMD23.44570 QAR
2000 JMD46.89140 QAR
5000 JMD117.22850 QAR
10000 JMD234.45700 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / دولار جامايكي
1 QAR42.65180 JMD
5 QAR213.25900 JMD
10 QAR426.51800 JMD
20 QAR853.03600 JMD
50 QAR2132.59000 JMD
100 QAR4265.18000 JMD
250 QAR10662.95000 JMD
500 QAR21325.90000 JMD
1000 QAR42651.80000 JMD
2000 QAR85303.60000 JMD
5000 QAR213259.00000 JMD
10000 QAR426518.00000 JMD