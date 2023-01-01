50 دولار جامايكي إلى ريال قطري

تحويل JMD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

50 jmd
1.17 qar

1.00000 JMD = 0.02340 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JMD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / الريال القطري
1 JMD0.02340 QAR
5 JMD0.11698 QAR
10 JMD0.23396 QAR
20 JMD0.46793 QAR
50 JMD1.16981 QAR
100 JMD2.33963 QAR
250 JMD5.84908 QAR
500 JMD11.69815 QAR
1000 JMD23.39630 QAR
2000 JMD46.79260 QAR
5000 JMD116.98150 QAR
10000 JMD233.96300 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / دولار جامايكي
1 QAR42.74180 JMD
5 QAR213.70900 JMD
10 QAR427.41800 JMD
20 QAR854.83600 JMD
50 QAR2137.09000 JMD
100 QAR4274.18000 JMD
250 QAR10685.45000 JMD
500 QAR21370.90000 JMD
1000 QAR42741.80000 JMD
2000 QAR85483.60000 JMD
5000 QAR213709.00000 JMD
10000 QAR427418.00000 JMD