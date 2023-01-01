10 ريال قطري إلى دولار جامايكي

تحويل QAR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

10 qar
423.73 jmd

1.00000 QAR = 42.37290 JMD

Mid-market exchange rate at 07:30
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.191.364285.3750.8052830.9305781.9691.53681
1INR0.012020710.01639623.43040.009680040.01118519.39980.0184735
1CAD0.73313860.98971209.2190.5903830.682179573.2911.12669
1PKR0.003504160.2915110.0047796810.002821840.003260592.740150.00538522

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / دولار جامايكي
1 QAR42.37290 JMD
5 QAR211.86450 JMD
10 QAR423.72900 JMD
20 QAR847.45800 JMD
50 QAR2118.64500 JMD
100 QAR4237.29000 JMD
250 QAR10593.22500 JMD
500 QAR21186.45000 JMD
1000 QAR42372.90000 JMD
2000 QAR84745.80000 JMD
5000 QAR211864.50000 JMD
10000 QAR423729.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / الريال القطري
1 JMD0.02360 QAR
5 JMD0.11800 QAR
10 JMD0.23600 QAR
20 JMD0.47200 QAR
50 JMD1.18000 QAR
100 JMD2.36000 QAR
250 JMD5.90000 QAR
500 JMD11.80000 QAR
1000 JMD23.60000 QAR
2000 JMD47.20000 QAR
5000 JMD118.00000 QAR
10000 JMD236.00000 QAR