دولار جامايكي إلى رينغيت ماليزي

تحويل JMD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
30.17 myr

1.00000 JMD = 0.03017 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437911.660520.963218.3091
1GBP1.153211.22965102.2261.658181.91491.1107721.114
1USD0.937850.81324183.13451.34851.557270.903317.1707
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622070.01873190.01086550.206541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / رينغيت ماليزي
1 JMD0.03017 MYR
5 JMD0.15085 MYR
10 JMD0.30170 MYR
20 JMD0.60341 MYR
50 JMD1.50852 MYR
100 JMD3.01704 MYR
250 JMD7.54260 MYR
500 JMD15.08520 MYR
1000 JMD30.17040 MYR
2000 JMD60.34080 MYR
5000 JMD150.85200 MYR
10000 JMD301.70400 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار جامايكي
1 MYR33.14500 JMD
5 MYR165.72500 JMD
10 MYR331.45000 JMD
20 MYR662.90000 JMD
50 MYR1657.25000 JMD
100 MYR3314.50000 JMD
250 MYR8286.25000 JMD
500 MYR16572.50000 JMD
1000 MYR33145.00000 JMD
2000 MYR66290.00000 JMD
5000 MYR165725.00000 JMD
10000 MYR331450.00000 JMD