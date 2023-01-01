دولار جامايكي إلى لوتي ليسوتو

تحويل JMD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
121.57 lsl

1.00000 JMD = 0.12157 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:1 UTC
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JMD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0663588.65051.438081.660980.963218.3094
1GBP1.1532711.22975102.2351.658441.91551.1108321.1151
1USD0.93780.813173183.13451.34861.557630.9032517.1702
1INR0.01128030.009781420.012028710.01622190.01873630.01086490.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Lesotho Loti
1 JMD0.12157 LSL
5 JMD0.60784 LSL
10 JMD1.21568 LSL
20 JMD2.43136 LSL
50 JMD6.07840 LSL
100 JMD12.15680 LSL
250 JMD30.39200 LSL
500 JMD60.78400 LSL
1000 JMD121.56800 LSL
2000 JMD243.13600 LSL
5000 JMD607.84000 LSL
10000 JMD1215.68000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار جامايكي
1 LSL8.22586 JMD
5 LSL41.12930 JMD
10 LSL82.25860 JMD
20 LSL164.51720 JMD
50 LSL411.29300 JMD
100 LSL822.58600 JMD
250 LSL2056.46500 JMD
500 LSL4112.93000 JMD
1000 LSL8225.86000 JMD
2000 LSL16451.72000 JMD
5000 LSL41129.30000 JMD
10000 LSL82258.60000 JMD