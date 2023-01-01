دولار جامايكي إلى دينار كويتي

تحويل JMD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٫٩٨٦ kwd

1.00000 JMD = 0.00199 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:0 UTC
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JMD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.64631.437961.661030.963218.3014
1GBP1.1533411.22975102.2351.658381.915651.1108921.1068
1USD0.937850.813173183.13451.348551.557750.903317.1635
1INR0.01128080.009781420.012028710.01622130.01873780.01086550.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Kuwaiti Dinar
1 JMD0.00199 KWD
5 JMD0.00993 KWD
10 JMD0.01986 KWD
20 JMD0.03971 KWD
50 JMD0.09929 KWD
100 JMD0.19857 KWD
250 JMD0.49643 KWD
500 JMD0.99286 KWD
1000 JMD1.98572 KWD
2000 JMD3.97144 KWD
5000 JMD9.92860 KWD
10000 JMD19.85720 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار جامايكي
1 KWD503.59500 JMD
5 KWD2517.97500 JMD
10 KWD5035.95000 JMD
20 KWD10071.90000 JMD
50 KWD25179.75000 JMD
100 KWD50359.50000 JMD
250 KWD125898.75000 JMD
500 KWD251797.50000 JMD
1000 KWD503595.00000 JMD
2000 KWD1007190.00000 JMD
5000 KWD2517975.00000 JMD
10000 KWD5035950.00000 JMD